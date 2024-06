Résultat des européennes à Rémalard en Perche : l'élection 2024 en direct

13:25 - Analyse socio-économique de Rémalard en Perche : perspectives électorales

Dans la ville de Rémalard en Perche, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. Dans la localité, 14,23% des résidents sont des enfants, et 12,75% de plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (41,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 790 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,73%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,79%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 16,83%, comme à Rémalard en Perche, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.