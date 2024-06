Résultat des européennes à Remy : l'élection 2024 en direct

13:26 - Tendances démographiques et électorales à Remy : ce qu'il faut retenir

À Remy, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Le taux de chômage à 11,03% peut agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec 49,42% de population active et une densité de population de 87 habitants/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,2%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 620 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,45%) et le nombre de résidences HLM (6,99% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Remy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,11% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.