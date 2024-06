Résultat des européennes à Réquista : l'élection 2024 en direct

13:24 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Réquista

La structure démographique et socio-économique de Réquista détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 24% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,19%. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 10,24%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (5,9%) et le nombre de résidences HLM (2,78% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 14,03%, comme à Réquista, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.