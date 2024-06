13:24 - Analyse démographique des européennes à Restinclières

Quel portrait faire de Restinclières, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 2 302 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 195 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 683 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 38 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 16,58 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 25,18% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 52,27% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 578,15 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Restinclières, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.