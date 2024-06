Résultat des européennes à Achères-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les votants d'Achères-la-Forêt penchaient pour Macron en 2022 Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,77% contre 27,69% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 42,31% contre 57,69%. Le RN ne convainquait pas plus à Achères-la-Forêt quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 18,41% au premier tour, contre 28,27% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de voix, avec 61,81% sur la seule circonscription couvrant Achères-la-Forêt.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet en 2019 à Achères-la-Forêt Regarder en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Achères-la-Forêt plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 16,27% des votes, en troisième position, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 21,76% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 23,53%, en tête dans la commune.

11:45 - Achères-la-Forêt : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote d'Achères-la-Forêt, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 28,1% de cadres pour 1 154 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. Avec 126 entreprises, Achères-la-Forêt se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 15,73 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 24,33 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 24,68% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,3% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 602,81 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Achères-la-Forêt, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Elections européennes précédentes à Achères-la-Forêt : état des lieux Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,4% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 41,38% au niveau d'Achères-la-Forêt (Seine-et-Marne), contre une abstention de 46,52% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas d'Achères-la-Forêt La participation constituera immanquablement l'une des clés du scrutin européen à Achères-la-Forêt. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,58% au premier tour. Au second tour, 51,72% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Achères-la-Forêt ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 920 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 82,83% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 80,76% au second tour, c'est-à-dire 743 personnes. En proportion, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.