En direct

19:06 - Les électeurs de la coalition de gauche scrutés Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Arras, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,07% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une performance à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,91% pour Yannick Jadot, 2,77% pour Fabien Roussel et 1,78% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, Glucksmann avait atteint 5,92% à Arras, contre 23,1% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Arras ? Le nombre de votes en faveur du RN sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen 2024. À Arras, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,25% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 24,03% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages récents au niveau de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants d'Arras penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Arras lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,48%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,03%. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,96% contre 59,04%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 20,08% au premier tour, contre 27,69% pour le binôme LREM. Sur la commune d'Arras, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Arras en 2019 ? Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme logique au moment du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Arras, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait battu les autres listes, avec 24,25% des votes face à Nathalie Loiseau à 23,1% et Yannick Jadot à 15,03%. C'étaient alors 3109 habitants qui l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Arras : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes En pleine campagne électorale européenne, Arras est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 42 600 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 3 239 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (63,11 %) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 2 654 personnes (6,27%) favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2297,37 € par mois, la commune affiche un taux de chômage de 18,9%, révélant une situation économique mitigée. À Arras, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Arras Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59% ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Au fil des dernières années, les 43 371 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les élections européennes, parmi les 13 477 personnes en âge de voter à Arras, 47,83% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 55,35% en 2014.

09:30 - Abstention à Arras : que retenir des précédentes élections ? L'un des critères décisifs du scrutin européen 2024 sera le niveau de participation à Arras. Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 26 719 personnes en âge de voter dans la ville, 29,81% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 29,66% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. L'inflation qui grève les finances des Français serait de nature à de faire augmenter la participation à Arras (62000).