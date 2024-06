Résultat des européennes à Afa : l'élection 2024 en direct

L'élection à la présidence de la République avait donné un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 à Afa. La cheffe du parti frontiste engrangeait 31,37% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 18,8% et 13,34% des voix. Au 2e tour, elle avait aussi devancé Macron avec 61,24% contre 38,76%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 15,12% des suffrages sur place, contre 34,98% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,00%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Afa

Dans la ville d'Afa, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections européennes. Dans la localité, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,21% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (80,51%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 045 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,23%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Afa mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,85% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.