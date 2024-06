En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Le candidat de gauche s'était arrogé 8,73% à Aigrefeuille-d'Aunis, contre 18,71% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Aigrefeuille-d'Aunis, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,14% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,37% pour Yannick Jadot, 2,48% pour Fabien Roussel et 1,63% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Aigrefeuille-d'Aunis, entre les 18,71% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,23% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,83% de LREM au premier tour des législatives…

11:45 - Aigrefeuille-d'Aunis et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Dans la commune d'Aigrefeuille-d'Aunis, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. Dans la localité, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 29,17% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (15,77%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 784 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,26%) et le nombre de résidences HLM (1,97% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Aigrefeuille-d'Aunis mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,3% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.