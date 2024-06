En direct

19:29 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des 19,64% de la Nupes à Forges ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 19,64% des bulletins dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,68% à Forges, contre 16,42% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Forges à l'issue des européennes ? Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Forges. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi s'attendre à plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Forges plutôt pour Le Pen à la présidentielle Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à Forges. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la ville avec 29,12% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket LREM sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,38% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,76% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,86%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 53,22%, devant Emmanuel Macron à 46,78%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections européennes 2019 à Forges Revenir cinq ans en arrière semble aussi indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 156 votants de Forges avaient préféré la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait séduit ainsi 32,84% des votes face à Nathalie Loiseau à 16,42% et Yannick Jadot à 11,79%.

11:45 - Forges : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Forges, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Dans le bourg, 20,44% des résidents sont des enfants, et 5,6% de 75 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (84,49%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 454 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,03%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,69%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Forges mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,1% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Forges ? L'analyse des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Lors des européennes 2019, sur les 506 inscrits sur les listes électorales à Forges, 54,76% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 41,84% pour les élections européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Abstention à Forges : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera immanquablement l'abstention à Forges. Les études rapportent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,7% au sein de la localité, contre un taux d'abstention de 15,95% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.