Résultat des européennes à Aigurande : l'élection 2024 en direct

Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 21,04% des bulletins dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 8,65% à Aigurande, contre 21,35% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

Le résultat des européennes à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. À Aigurande, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 23,65% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 23,72% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les élections de 2024

Aigurande avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,72%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 27,51% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,23% contre 54,77%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Aigurande quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 20,67% au premier tour, contre 31,10% pour le binôme Les Républicains. Au second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va remporter le plus de votes, avec 59,11% sur l'unique circonscription recouvrant Aigurande.