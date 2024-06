Résultat des européennes à Ailly-le-Haut-Clocher : l'élection 2024 en direct

Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin semble logique au moment de l'élection suivante. Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un joli résultat pour le RN à Ailly-le-Haut-Clocher. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la localité avec 32,09% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,1% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 31,19% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,37%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 50,52%, devant Emmanuel Macron à 49,48%.

11:45 - Les enjeux locaux d'Ailly-le-Haut-Clocher : tour d'horizon démographique

Quel impact aura la population d'Ailly-le-Haut-Clocher sur les résultats des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,58%. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (16,59%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 411 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,4%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,57%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Ailly-le-Haut-Clocher mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,77% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.