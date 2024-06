Résultat des européennes à Ailly-sur-Noye : l'élection 2024 en direct

Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait terminé en tête des élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin avait cumulé 27,39% des voix, soit 286 voix, face à Nathalie Loiseau à 24,71% et Yannick Jadot à 11,11%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Ailly-sur-Noye

La démographie et le profil socio-économique d'Ailly-sur-Noye façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,6%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Un salaire moyen mensuel net de 2410,07 euros par mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 093 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,26%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,55%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Ailly-sur-Noye mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,32% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.