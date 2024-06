Résultat des européennes à Ajaccio : l'élection 2024 en direct

En direct

19:06 - Quel score pour Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 3,31% à Ajaccio, contre 14,82% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives, en 2022. La Nupes était absente aux législatives à Ajaccio. Le premier tour s'était montré favorable aux candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle), avec 36,51% des votes sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la commune. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque ce sont des candidats Régionaliste qui l'emportaient.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Ajaccio avant les européennes ? À Ajaccio, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,76% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 30,57% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prévoient les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 avant le scrutin La communauté électorale d'Ajaccio avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la cheffe de file du RN prenait la tête avec 30,57% au 1er round. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, elle l'avait aussi emporté avec 58,81%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 15,29% des votes sur place, contre 36,51% en moyenne pour les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local aux candidats rivaux avec 46,00%.

12:45 - 32,76% pour Jordan Bardella en 2019 à Ajaccio Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait de nouveau comme indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Ajaccio, avec 32,76% des votes exprimés (3914 voix) devant la liste de Yannick Jadot avec 18,25% et la liste Nathalie Loiseau avec 14,82%.

11:45 - Ajaccio : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune d'Ajaccio, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 9,13% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 44,35% de population active et une densité de population de 834 habitants par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 323 €/an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 15 637 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,21% et d'une population étrangère de 8,57% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Ajaccio mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,69% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Ajaccio : la mobilisation des électeurs aux élections européennes La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h. Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, 12 315 personnes aptes à voter à Ajaccio avaient participé à l'élection (soit 34,79%). Le taux de participation était de 30,43% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Ajaccio : scrutin en cours L'abstention constituera immanquablement l'une des clés du scrutin européen 2024 à Ajaccio. Les jeunes générations montrent la plupart du temps une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 38,35% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 40,49% au deuxième tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.