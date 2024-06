Résultat des européennes à Alba-la-Romaine : l'élection 2024 en direct

La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à Alba-la-Romaine. C'est pourtant un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui était en pôle position au premier tour, avec 46,97% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes à Alba-la-Romaine ?

Le résultat en faveur du RN sera très observé au niveau local pour cette élection. Les sondages annoncent une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait le porter à 27% à Alba-la-Romaine, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.