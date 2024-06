En direct

19:10 - Quels seront les reports du vote Nupes au Teil ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La Nupes était absente lors des législatives au Teil. C'est pourtant un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 34,19% des suffrages. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres au Teil avant les européennes Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera très observé au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. Au Teil, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,33% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 32,09% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable au RN au Teil ? L'élection à la présidence de la République avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle l'emportait avec 32,09% au premier tour, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 24,04% et 16,72% des voix. Au deuxième tour, face à Macron, elle l'avait aussi emporté avec 57,19% contre 42,81%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 32,82% des voix sur place, contre 34,19% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (54,26%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble de nouveau indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite séduisait 33,33% des voix, devant Nathalie Loiseau à 13,68% et Yannick Jadot à 10,46%.

11:45 - Le Teil : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques du Teil mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient peser sur le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 20,07%. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 160 €/an, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 11,57% et d'une population étrangère de 8,38% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation au Teil mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 35,35% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation au Teil ? L'abstention des Français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2019, l'abstention aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. L'étude des scrutins européens précédents permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 53,91% au sein du Teil. L'abstention était de 58,87% il y a 10 ans.

09:30 - Election au Teil : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera incontestablement la participation au Teil. Les jeunes affichent fréquemment une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 30,49% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 34,08% au second tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 58,01% au premier tour. Au second tour, 58,73% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes au Teil ?