19:07 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Allauch ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Le candidat de gauche avait atteint 4,17% à Allauch, contre 19,48% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Allauch, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,71% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,7% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,69% pour Yannick Jadot, 2,28% pour Fabien Roussel et 1,2% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Allauch ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très observé. À Allauch, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,55% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 32,56% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les inscrits d'Allauch plutôt favorables à Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un excellent score pour le RN à Allauch. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 34,66% au premier round et surtout 68,00% au deuxième, le propulsant au sommet à l'échelle communale sur la circonscription couvrant la zone. Le RN a même récolté une meilleure marque aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. La candidate avait accumulé 32,56% au premier tour et 56,87% au 2e dans la commune.

12:45 - 34,55% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Allauch Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Allauch, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait pris la première place, avec 34,55% des voix contre Nathalie Loiseau à 19,48% et Yannick Jadot à 11,55%.

11:45 - Allauch et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune d'Allauch, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. Avec une densité de population de 424 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,96%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2815,59 € par mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 8 826 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,71%) révèle des besoins de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,86%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,58%), témoigne d'une population instruite à Allauch, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Allauch ? Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? A l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 46,25% au sein d'Allauch (Bouches-du-Rhône). L'abstention était de 51,34% pour le scrutin de 2014. Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Allauch, 58,19% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Abstention à Allauch : les leçons des précédentes élections À Allauch, l'un des critères décisifs de ce scrutin européen sera indiscutablement le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,03% au premier tour et seulement 50,83% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Allauch cette année ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 17 176 personnes en âge de voter au sein de la commune, 20,46% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 20,63% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.