Résultat des européennes à Cadolive : l'élection 2024 en direct

19:22 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de la Nupes à Cadolive ? L'union de gauche aux législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 19,82% des suffrages dans la localité. Un score à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,32% à Cadolive, contre 17,85% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Cadolive pour le Rassemblement national ? A noter : Cadolive compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,85% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 25,47% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en tête à Cadolive lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. La présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à Cadolive. Elle glanait 25,47% au 1er tour contre 23,53% pour Emmanuel Macron et 18,84% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle elle conservait son avantage au deuxième tour avec 51,31%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 16,44% des voix sur place, contre 44,75% pour le binôme Les Républicains. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 53%, contre 47,00% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV.

12:45 - 29,85% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Cadolive Le résultat de ce soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Cadolive, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait pris la première place, récoltant 29,85% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,85% et Yannick Jadot à 15,87%. Dans le détail, 286 habitants s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Analyse socio-économique de Cadolive : perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Cadolive, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 202 habitants répartis dans 1 001 logements, cette ville présente une densité de 516 habitants/km². L'existence de 188 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (84,52 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 35,54% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,48%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 33 133 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. En somme, à Cadolive, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Analyse de l'abstention aux dernières européennes à Cadolive La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Cadolive, 62,42% des habitants n'avaient pas participé. Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? A l'occasion des dernières européennes, sur les 1 001 inscrits sur les listes électorales à Cadolive, 47,12% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 53,36% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Cadolive Le taux d'abstention sera sans nul doute l'un des facteurs essentiels de ces élections européennes 2024 à Cadolive. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,04% au premier tour. Au deuxième tour, 51,59% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Cadolive cette année ? Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,33% au sein de la localité, à comparer avec une participation de 79,01% au second tour, soit 1 453 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.