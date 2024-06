Résultat des européennes à Allouville-Bellefosse : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les inscrits d'Allouville-Bellefosse plutôt pour Le Pen à la présidentielle La cité d'Allouville-Bellefosse s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel de 2022. La cheffe de file du RN prenait une avance notable avec 34,11% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,31% contre 53,69%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 25,46% des suffrages sur place, contre 31,36% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (57,09%).

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Allouville-Bellefosse en 2019 ? Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Allouville-Bellefosse, avec 26,7%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 21,4% et Yannick Jadot à 11,17%.

11:45 - Allouville-Bellefosse : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire d'Allouville-Bellefosse, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 150 habitants répartis dans 522 logements, ce village présente une densité de 79 habitants par km². Avec 54 entreprises, Allouville-Bellefosse permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,31 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 40,25% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 43,09% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 874,81 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Allouville-Bellefosse écrit une nouvelle page de l'histoire européenne.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Allouville-Bellefosse : ce qu'il faut retenir Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%. Au cours des dernières années, les 1 169 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 38,48% des inscrits sur les listes électorales d'Allouville-Bellefosse. L'abstention était de 51,57% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Allouville-Bellefosse : quel sera le taux de participation ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Allouville-Bellefosse, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La flambée des prix qui pèse sur les finances des foyers français combinée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient capables de pousser les habitants d'Allouville-Bellefosse (76190) à s'intéresser plus fortement de l'élection. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 16,06% des votants de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 17,12% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.