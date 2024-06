Résultat des européennes à Valliquerville : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le Rassemblement national en chiffres à Valliquerville avant les européennes Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà solide à Valliquerville entre Jordan Bardella en 2019 (24,33%) et Marine Le Pen en 2022 (28,24% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les votants de Valliquerville penchaient pour Macron en 2022 Valliquerville avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 28,24%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 33,93% des votes. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,55% contre 55,45%. Le RN n'a pas plus convaincu à Valliquerville par la suite, lors des élections législatives, avec 20,41% au premier tour, contre 36,36% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de suffrages, avec 59,72% sur la seule circonscription recouvrant Valliquerville.

12:45 - En 2019, une élection très tranchée Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait aussi comme sensé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque à Valliquerville, avec 24,33% des voix (146 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 22% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 11,17%.

11:45 - Valliquerville : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Valliquerville, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 104 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,15%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (88,99%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 600 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (4,26%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Valliquerville mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,45% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Valliquerville : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 60,36% au niveau de Valliquerville (Seine-Maritime), à comparer avec une participation de 50,55% il y a dix ans. Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Valliquerville : la participation au cœur des préoccupations L'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ces européennes 2024 à Valliquerville. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,41% au premier tour. Au second tour, 46,45% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,31% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 17,87% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.