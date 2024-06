En direct

19:28 - À Amayé-sur-Orne, quel candidat vont élire les électeurs de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 8,16% à Amayé-sur-Orne, contre 29,71% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Amayé-sur-Orne, le binôme Nupes avait en effet glané 30,11% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,56% pour Yannick Jadot, 2,62% pour Fabien Roussel et 2,62% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Amayé-sur-Orne, entre les 29,71% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,25% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,12% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Amayé-sur-Orne ? Le résultat en faveur de la liste de Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen 2024 au niveau local. Si on se penche sur la progression du RN pronostiquée par les instituts de sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci pourrait s'élever à environ 26% à Amayé-sur-Orne. Un chiffre qui semble logique compte tenu des suffrages déjà conquis par les lepénistes dans la zone depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 5 points qui peut encore évoluer.

15:02 - Les inscrits d'Amayé-sur-Orne plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Amayé-sur-Orne avec 21,6% contre 32,25% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 35,91% contre 64,09%. Le RN ne convainquait pas plus à Amayé-sur-Orne un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 14,19% au premier tour, contre 33,12% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune d'Amayé-sur-Orne, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - 29,71% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Amayé-sur-Orne Revenir cinq ans en arrière semble toujours une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? À Amayé-sur-Orne, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,71% des voix. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 16,1% et Yannick Jadot avec 14,29%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Amayé-sur-Orne façonne les résultats électoraux ? Comment les habitants d'Amayé-sur-Orne peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,66% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Avec 45,5% de population active et une densité de population de 186 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (91,56%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 477 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,44%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,50%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,36% à Amayé-sur-Orne, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

10:30 - Amayé-sur-Orne : étude du taux d'abstention aux précédentes élections européennes Y aura-t-il une progression de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59,4% constaté en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Amayé-sur-Orne, 57,98% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au fil des dernières années, les 1 083 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 38,38% des votants d'Amayé-sur-Orne, contre une abstention de 39,75% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Amayé-sur-Orne ? Le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des critères importants des élections européennes 2024 à Amayé-sur-Orne. Les jeunes montrent couramment une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 84,48% des électeurs de la localité. La participation était de 83,99% au premier tour, c'est-à-dire 661 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.