Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera très observé pour cette élection des députés européens 2024, à l'échelle locale, comme au niveau national. On note que Feuguerolles-Bully fait partie des rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,16% lors du vote européen et Marine Le Pen 19,91% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

Feuguerolles-Bully avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,91%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 33,51% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 31,87% contre 68,13%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 15,96% au premier tour, contre 34,04% pour le binôme LREM. Sur la commune de Feuguerolles-Bully, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.

11:45 - Élections à Feuguerolles-Bully : l'impact des caractéristiques démographiques

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Feuguerolles-Bully mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,0%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (84,64%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (9,84%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 666 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,86%) et le nombre de résidences HLM (0,91% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Le taux d'étudiants, de 7,31% à Feuguerolles-Bully, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.