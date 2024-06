En direct

19:08 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes 2024 ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Ambarès-et-Lagrave, le binôme Nupes avait en effet cumulé 36,56% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 8,54% à Ambarès-et-Lagrave, contre 17,53% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Ambarès-et-Lagrave À Ambarès-et-Lagrave, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 28,1% lors du vote européen et Marine Le Pen 28,93% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les électeurs d'Ambarès-et-Lagrave penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle La communauté des électeurs d'Ambarès-et-Lagrave avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022. La leader du parti frontiste l'emportait avec 28,93% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,84% contre 51,16%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 27,3% des voix sur place, contre 36,56% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 60,40%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1375 électeurs d'Ambarès-et-Lagrave avaient choisi la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait cumulé ainsi 28,1% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,53% et Yannick Jadot à 11,61%.

11:45 - Dynamique électorale à Ambarès-et-Lagrave : une analyse socio-démographique A mi-chemin des européennes, Ambarès-et-Lagrave regorge de diversité et d'activités. Avec ses 16 798 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 314 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,22 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 1 177 résidents étrangers, soit 7,09% de la population, participe à son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, 46,42% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 794,97 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. À Ambarès-et-Lagrave, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Ambarès-et-Lagrave : retour sur l'abstention aux dernières européennes Au fil des dernières années, les 16 963 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des européennes de 2019, le taux d'abstention atteignait 49,87% dans la commune d'Ambarès-et-Lagrave, contre un taux d'abstention de 60,86% en 2014. Y aura-t-il une augmentation de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Ambarès-et-Lagrave, 72,72% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Ambarès-et-Lagrave : la participation en question Le taux de participation constituera à n'en pas douter un critère fort des élections européennes 2024 à Ambarès-et-Lagrave. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,46% au premier tour et seulement 40,55% au second tour. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 10 882 personnes en âge de voter dans la ville, 70,98% avaient participé au vote. La participation était de 74,24% au premier tour, soit 8 079 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.