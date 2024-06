En direct

19:26 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Une autre question qui entoure ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nupes. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 18,15% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 4,06% à Amblainville, contre 14,55% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Amblainville : les 14,55% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,43% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,75% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Amblainville Les instituts de sondage dessinent une liste Jordan Bardella à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des européennes 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait l'approcher de 46% à Amblainville, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant pris ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Avantage Rassemblement à Amblainville ? Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un puissant score pour le RN à Amblainville. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 37,45% au premier round avant un formidable 65,74% au second (Amblainville ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,91% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,43% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,07%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 59,57%, devant Emmanuel Macron à 40,43%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières élections européennes à Amblainville Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Amblainville, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée, glanant 36,72% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 14,55% et Yannick Jadot à 11,17%. Ce qui correspond à 217 votes dans la cité.

11:45 - Élections européennes à Amblainville : un éclairage démographique Dans la ville d'Amblainville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 82 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,71%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,66%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 533 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,37%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,63%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Amblainville mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,32% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Amblainville : analyse du pourcentage d'abstention aux élections européennes Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques passées. Lors des élections européennes de 2019, 625 inscrits sur les listes électorales d'Amblainville avaient pris part au vote (soit 49,6%). La participation était de 45,25% lors des élections européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Amblainville, 73,82% des habitants avaient participé.

09:30 - Les européennes démarrent à Amblainville : quel sera le taux de participation ? Le taux d'abstention constituera sans aucun doute un facteur essentiel de ces élections européennes à Amblainville. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,84% au premier tour et seulement 42,07% au deuxième tour. Au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,53% des votants de la ville, à comparer avec une participation de 74,19% au premier tour, soit 937 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.