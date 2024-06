Résultat des européennes à Amou : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les votes de la Nupes font envie Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 8,17% à Amou, contre 23,86% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent résultat lors des élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Amou, le binôme Nupes avait en effet cumulé 35,86% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,79% pour Yannick Jadot, 3,47% pour Fabien Roussel et 3,26% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel résultat à Amou pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le score obtenu par le RN sera le grand sujet localement pour ces élections du Parlement européen. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Amou semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Une exception à confirmer.

15:02 - Avantage Hayer à Amou ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Amou lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,71%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 21,87%. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,9% contre 55,1%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,47% au premier tour, contre 35,86% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune d'Amou, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie au moment du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Amou il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Nathalie Loiseau gagnait à Amou lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 23,86%. La liste réleguait le RN de Jordan Bardella au second plan avec 23,2% des voix.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Amou aux européennes Quel portrait faire d'Amou, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 560 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 102 entreprises, Amou offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 13,8 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 15,53 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 40,81% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 35,21% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 979,99 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Amou, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Elections européennes passées à Amou : retour sur la participation électorale Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, 698 personnes aptes à participer à une élection à Amou avaient participé à l'élection (soit 58,75%), contre un taux de participation de 48,94% pour le scrutin de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Amou Ce 9 juin, lors des européennes à Amou, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 17,6% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,21% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,01% au premier tour. Au second tour, 44,54% des électeurs ne se sont pas déplacés.