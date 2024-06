Résultat des européennes à Ancy-Dornot : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Quel score pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Glucksmann s'était arrogé 7,61% à Ancy-Dornot, contre 22,41% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Ancy-Dornot, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,84% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,06% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,29% pour Yannick Jadot, 1,75% pour Fabien Roussel et 2,16% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (6,32% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (19,25% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,58% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Ancy-Dornot Le résultat en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur localement pour cette élection du Parlement européen 2024. On remarque que Ancy-Dornot fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 19,54% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 18,97% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Ancy-Dornot penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Dans les isoloirs d'Ancy-Dornot, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec 18,97%, la fille de Jean-Marie Le Pen était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 31,86% et 22,06% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 66,88% contre 33,12% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 15,78%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 28,84% des voix. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 22,41% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Ancy-Dornot Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Avec un score de 19,54%, Bardella avait été surpassé au moment du verdict des élections européennes à l'époque par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 22,41% des votes.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Ancy-Dornot Dans la commune d'Ancy-Dornot, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 174 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,16%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (17,32%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 712 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,34%) et le nombre de résidences HLM (0,42% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Ancy-Dornot mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,45% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Ancy-Dornot : quel était le taux d'abstention aux élections européennes ? Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Au moment des élections européennes de 2019, sur les 717 inscrits sur les listes électorales à Ancy-Dornot, 57,09% avaient participé à l'élection. La participation était de 48,84% lors des européennes de 2014. Y aura-t-il une hausse de la participation des Français aux européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Sur le plan national, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Ancy-Dornot, 62,69% des électeurs avaient participé.

09:30 - Participation à Ancy-Dornot : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Ancy-Dornot, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 60,7% au premier tour et seulement 58,11% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Ancy-Dornot cette année ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 222 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,77% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 81,54% au deuxième tour, c'est-à-dire 994 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.