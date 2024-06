Résultat des européennes à Jouy-aux-Arches : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Jouy-aux-Arches, qui va bénéficier des électeurs de la Nupes ? Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était arrogé 5,34% à Jouy-aux-Arches, contre 22,82% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Jouy-aux-Arches, le binôme Nupes avait en effet glané 19,19% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,86% pour Yannick Jadot, 2,5% pour Fabien Roussel et 0,8% pour Anne Hidalgo). Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (2,59% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,08% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,65% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Sur qui vont se diriger les supporters de droite à Jouy-aux-Arches ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. À Jouy-aux-Arches, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,4% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 25,23% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Jouy-aux-Arches ? Jouy-aux-Arches avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,23%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 33,18% des voix. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 43,65% contre 56,35%. Le RN ratait aussi la première marche à Jouy-aux-Arches quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 22,51% au premier tour, contre 24,91% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de voix, avec 57,80% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Jouy-aux-Arches, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Jouy-aux-Arches, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, avec 25,4% des votes contre Nathalie Loiseau à 22,82% et Yannick Jadot à 14,08%. C'étaient alors 157 électeurs qui avaient été séduits par le RN dans la ville.

11:45 - Dynamique électorale à Jouy-aux-Arches : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Jouy-aux-Arches comme partout ailleurs. Avec une population de 1 431 habitants répartis dans 646 logements, ce village présente une densité de 249 habitants/km². Avec 270 entreprises, Jouy-aux-Arches offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,77 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,61% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 38,93% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1497,83 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Jouy-aux-Arches, les préoccupations locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Jouy-aux-Arches : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des élections passées ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 55% dans la commune de Jouy-aux-Arches. Le taux de participation était de 44,88% pour le scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Jouy-aux-Arches, 70,08% des votants avaient participé.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Jouy-aux-Arches ? À Jouy-aux-Arches, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera la participation. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,76% au premier tour. Au deuxième tour, 46,55% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 78,22% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 79,71% au second tour, c'est-à-dire 923 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.