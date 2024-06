En direct

19:28 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Andance pour ces européennes 2024 ? En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 6,92% à Andance, contre 19,31% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Andance, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,75% pour Yannick Jadot, 2,12% pour Fabien Roussel et 3,09% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Andance à l'issue des européennes ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera déterminant localement pour ces élections du Parlement européen 2024. Les sondages d'opinion prédisent un RN à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit le pousser à 37% à Andance, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a pris ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Avantage Rassemblement à Andance ? L'élection présidentielle est sans doute la principale clé pour estimer la tendance locale. La communauté des électeurs d'Andance avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection suprême il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national prenait une avance notable avec 28,34% au premier round. Nouveau coup de poing au second tour contre Macron avec 50,74%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 25,77% des votes sur place, contre 26,95% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (50,30%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Regarder en arrière peut encore sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'était arrogée les élections européennes à l'époque. L'extrême droite avait attiré 27,38% des votes, devant Nathalie Loiseau à 19,31% et Yannick Jadot à 10,37%.

11:45 - Andance : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment les électeurs d'Andance peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 10,63% et une densité de population de 179 hab par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (25,22%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 432 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (25,29%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,26%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Andance mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 46,34% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Européennes passées à Andance : le niveau de participation Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h. Au fil des dernières années, les 1 219 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 368 électeurs d'Andance (Ardèche) avaient pris part au vote (soit 52,5%), contre un taux de participation de 38,3% en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Andance : scrutin en cours À Andance, l'un des critères principaux de ce scrutin européen sera immanquablement le niveau de participation. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,12% dans la ville. Le taux d'abstention était de 22,74% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Le conflit militaire israélo-palestinien pourrait en effet avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs d'Andance (07340).