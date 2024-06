En direct

19:28 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Talencieux, qui va profiter des 18,01% de la Nupes ? Une autre source de doute qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 18,01% des bulletins dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 7% à Talencieux, contre 24,83% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du Parti communiste.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella donnent de l'espoir à Talencieux Le score en faveur de la liste de Jordan Bardella sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections européennes 2024. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN est déjà forte à Talencieux entre Jordan Bardella en 2019 (23,48%) et Marine Le Pen en 2022 (28,44% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points comparé à 2022 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage RN à Talencieux ? La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. L'élection présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle prenait une avance notable avec 28,44% au premier round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,36% et 14,82% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,25% contre 50,75%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 17,16% des suffrages sur place, contre 34,75% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (66,50%).

12:45 - À Talencieux, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble de nouveau pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Talencieux lors des européennes précédentes, avec 24,83% des voix. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 23,48% dans la localité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 12,64%.

11:45 - Talencieux : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment la population de Talencieux peut-elle affecter le résultat des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 4,44%. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (88,63%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 486 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,89%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,21%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Talencieux mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,45% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Talencieux : les chiffres clés L'observation des précédents scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. En 2019, durant les élections européennes, 464 inscrits sur les listes électorales de Talencieux (Ardèche) avaient pris part au scrutin (soit 55,64%), à comparer avec une participation de 42,33% il y a 10 ans. La participation des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Election à Talencieux : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces européennes à Talencieux. L'inflation qui grève les finances des ménages combinée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des habitants de Talencieux . A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 84,88% dans la commune, contre un taux de participation de 82,89% au deuxième tour, c'est-à-dire 741 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,94% au premier tour. Au second tour, 51,05% des votants ont exercé leur droit de vote.