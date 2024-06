En direct

19:30 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Andé pour ces européennes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 24,23% des suffrages dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,25% à Andé, contre 18,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Andé, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins en faveur de Jordan Bardella sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen. À Andé, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 35,98% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 35,44% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les inscrits d'Andé plutôt favorables à Le Pen en 2022 Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné lieu à un beau démarrage pour le Rassemblement national à Andé. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la cité avec 35,32% au premier tour et surtout 55,43% au second (Andé ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,44% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,09% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,04%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 53,62%, devant Emmanuel Macron à 46,38%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Andé Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Andé, avec 35,98%, soit 190 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 18,56% et Yannick Jadot à 11,74%.

11:45 - Andé : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Andé comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 310 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 50 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 396 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 22,55 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 6,44 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,09% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 36,87% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 400,57 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. En somme, à Andé, les intérêts locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Participation aux européennes à Andé : un aperçu détaillé L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Andé, 63,83% des électeurs avaient participé. Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 342 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 551 inscrits sur les listes électorales d'Andé (Eure) s'étaient rendus aux urnes (soit 60,62%), contre une participation de 50,86% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Andé ? L'une des clés des élections européennes 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de la participation à Andé. Les populations des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 957 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,21% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 19,75% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,19% au premier tour. Au second tour, 49,79% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Andé cette année ?