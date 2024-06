Résultat des européennes à Andilly : l'élection 2024 en direct

En direct

19:22 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Andilly fait envie à gauche Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Andilly, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,09% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 7,35% à Andilly, contre 19,36% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Andilly ? Le score obtenu par le RN sera très commenté à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. Si à l'échelle nationale, les intentions de vote dessinent une évolution moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella pas loin des 30% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin européen C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Andilly lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,49%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 25,37%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 45,71% contre 54,29%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 23,58% au premier tour, contre 27,81% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de voix, avec 55,43% sur la seule circonscription recouvrant Andilly.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans à Andilly Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? 24,14% des suffrages s'étaient dirigés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 19,36% et Yannick Jadot à 12,01%. Le mouvement eurosceptique avait réuni ainsi pas moins de 197 habitants d'Andilly passés par les bureaux de vote.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Andilly La composition démographique et le contexte socio-économique d'Andilly façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 75 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,88%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (86,25%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 773 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (8,99%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,57%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Andilly mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,69% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - À Andilly, quelle participation aux précédentes européennes ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Lors des élections européennes de 2019, le pourcentage d'abstention atteignait 44,46% dans la commune d'Andilly. L'abstention était de 55,19% pour le scrutin de 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Andilly, 66,32% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Andilly : les européennes débutent La participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces européennes à Andilly. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,4% au premier tour. Au deuxième tour, 50,43% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Andilly ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 614 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 17,64% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 14,81% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.