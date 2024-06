En direct

19:29 - À Longèves, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives convoité En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 6,8% à Longèves, contre 17,16% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Longèves, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,55% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Longèves avant les européennes Le nombre de bulletins du RN sera déterminant pour cette élection du Parlement européen 2024, au niveau local. La liste Rassemblement national pourrait se trouver pas loin de 40% à Longèves si la situation prédite par les sondeurs sur la France entière s'applique localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 33% des votes dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est accrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN sur place. Rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 7 points.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les européennes Le résultat de l'élection la plus récente peut sembler un indicateur instructif au moment de l'élection du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Longèves. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 29,08% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket La République en Marche sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,32% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,66%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 52,97%, devant Emmanuel Macron à 47,03%.

12:45 - À Longèves, Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait attiré 25,74% des voix, soit 87 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 17,16% et Yannick Jadot à 13,91%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Longèves et leurs implications électorales Comment les électeurs de Longèves peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 20,47% des résidents sont des enfants, et 4,55% sont des personnes âgées. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (90,77%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 375 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,33%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (4,61%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Longèves mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,48% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Européennes passées à Longèves : retour sur la participation électorale L'observation des résultats des scrutins européens antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 53,66% des inscrits sur les listes électorales de Longèves (Charente-Maritime) avaient pris part au vote. La participation était de 44,98% lors des élections européennes de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Longèves : les leçons des précédentes élections À Longèves, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera sans nul doute la participation. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des ménages combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à ramener les habitants de Longèves dans les bureaux de vote. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 736 personnes en âge de voter dans la ville, 82,34% s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 83,42% au premier tour, ce qui représentait 614 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,93% au premier tour et seulement 45,94% au deuxième tour.