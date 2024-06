Résultat des européennes à Angerville-l'Orcher : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les derniers chiffres à Angerville-l'Orcher Angerville-l'Orcher avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,25%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 32,17% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 46,55% contre 53,45%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 21,59% au premier tour, contre 39,39% pour le binôme LREM. Sur la commune d'Angerville-l'Orcher, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant la défaite du RN.

12:45 - 26,27% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Angerville-l'Orcher Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Angerville-l'Orcher, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, glanant 26,27% des votes devant Nathalie Loiseau à 20,25% et François-Xavier Bellamy à 9,49%. Ce qui correspond à 166 bulletins dans la cité.

11:45 - Angerville-l'Orcher : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire d'Angerville-l'Orcher, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 394 habitants répartis dans 612 logements, ce bourg présente une densité de 144 hab/km². L'existence de 76 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le bourg, 17,64 % des résidents sont des enfants, et 27,71 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 37,5% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 44,37% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 940,09 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Angerville-l'Orcher incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - Elections européennes à Angerville-l'Orcher : retour sur la participation électorale L'observation des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des élections européennes de 2019, parmi les 655 personnes en âge de voter à Angerville-l'Orcher, 58,59% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 45,83% pour le scrutin de 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - La participation aux élections européennes à Angerville-l'Orcher Ce 9 juin, lors des élections européennes à Angerville-l'Orcher, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,09% au premier tour et seulement 54,26% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Angerville-l'Orcher cette année ? Lors du premier tour de la présidentielle, sur les 1 125 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 25,07% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 21,78% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.