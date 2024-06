Résultat des européennes à Étainhus : l'élection 2024 en direct

17:23 - Déjà des résultats à retenir

Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme un élément clé au moment de l'élection. Elections les plus proches, les législatives avaient offert un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Étainhus. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la commune avec 29,86% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Ensemble ! Sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,43% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,08% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,72%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 50,94%, devant Emmanuel Macron à 49,06%.