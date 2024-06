Résultat des européennes à Angevillers : l'élection 2024 en direct

L'autre interrogation qui enveloppe ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 22,63% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 6% à Angevillers, contre 21% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Angevillers ?

Le nombre de bulletins glanés par le RN sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. Si en France entière, les enquêtes d'opinion chiffrent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a gagné que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être moins forte localement.