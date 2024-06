En direct

19:12 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Algrange pour ces élections européennes 2024 ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des dernières européennes, s'était arrogée 16,35% à Algrange, contre 4,14% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Algrange, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,04% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,12% pour Yannick Jadot, 4,01% pour Fabien Roussel et 1,81% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Sur qui vont se porter les voix de droite à Algrange ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très observé. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Algrange. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi l'amener à environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Algrange ? Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient abouti à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Algrange. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la localité avec 38,21% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 53,52% au 2e sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même fait un poucentage plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle précédente. La candidate avait accumulé 34,29% au 1er tour et 55,74% au second dans la ville.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières élections européennes à Algrange Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Algrange, à 33,15%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 16,35% et Yannick Jadot à 9,27%.

11:45 - Algrange : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Algrange comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 6 087 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 228 entreprises, Algrange permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 34 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 25,82 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 311 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 8,78%, Algrange est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 671 € par an, la commune désire un avenir prospère. À Algrange, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Abstention aux européennes à Algrange : les chiffres clés Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Algrange, 78,71% des habitants avaient participé. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des précédents scrutins européens ? Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 1 659 personnes en capacité de participer à une élection à Algrange avaient pris part au scrutin (soit 40,99%). La participation était de 31,59% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Algrange pour les élections européennes L'une des clés de ce scrutin européen sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Algrange. L'inflation et ses retombées sur le moral des familles pourraient entre autres inciter les habitants d'Algrange à s'intéresser plus fortement de l'élection. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 4 039 personnes en âge de voter au sein de la commune, 35,95% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 37,53% au second tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.