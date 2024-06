Résultat des européennes à Angy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Angy ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 19,69% des voix dans la localité. Un score à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 2,95% à Angy, contre 16,03% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella augurent un score élevé à Angy Le score en faveur du RN sera un point d'observation clé pour ces élections des députés européens localement, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Angy semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la localité. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Marine Le Pen en première position il y a deux ans à Angy C'est certainement l'élection présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La cité d'Angy avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022. La patronne du Rassemblement national l'emportait avec 38,92% au 1er tour. Elle elle conservait son avantage au second tour avec 60,75%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 25,88% des voix sur place, contre 31,42% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 66,42%.

12:45 - À Angy, Jordan Bardella au sommet en 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme une évidence au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Angy, à 41,77%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 16,03% et Yannick Jadot à 9,28%.

11:45 - Angy : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence la population d'Angy exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec 46,17% de population active et une densité de population de 330 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 11,57% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (13,05%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 458 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,97%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (5,14%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Angy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,51% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des dernières élections européennes à Angy Au fil des dernières années, les 1 153 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, lors des élections européennes, 57,42% des électeurs d'Angy (Oise) s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 53,85% en 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Abstention à Angy : que retenir des précédentes élections ? L'un des critères décisifs du scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention à Angy. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 54,78% au premier tour et seulement 51,08% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 81,83% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 81,69% au premier tour, soit 678 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.