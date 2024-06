En direct

19:31 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de la Nupes à Anthon ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 14,64% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 4,64% à Anthon, contre 17,78% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 17,78% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,59% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 30,63% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les voix de droite à Anthon ? Le score de Jordan Bardella sera le principal enseignement localement pour cette élection des députés européens. Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion dessinent une évolution du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 40% dans la commune), il faut noter pourtant que le mouvement n'a visiblement grappillé que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Anthon ? L'élection suprême avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La leader du parti frontiste glanait 31,18% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,59% et 12,36% des voix. Au deuxième tour, elle surclassait aussi Macron avec 51,15% contre 48,85%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 27,93% des votes sur place, contre 30,63% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,01%.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Anthon en 2019 ? Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'était arrogée les européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait séduit 30,15% des votes, soit 117 voix, contre Nathalie Loiseau à 17,78% et Yannick Jadot à 14,43%.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Anthon aux européennes À Anthon, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec une densité de population de 117 hab/km² et un taux de chômage de 6,47%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (9,02%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 452 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,7%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,71%) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Anthon mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,28% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Anthon : retour sur la participation aux dernières européennes Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,4% ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Anthon, 66,59% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'analyse des résultats des précédentes élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 49,82% au sein d'Anthon (Isère), à comparer avec une abstention de 55,83% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Anthon : les leçons des précédentes élections À Anthon, la participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. L'inflation et son impact sur le quotidien des ménages sont par exemple capables de renforcer l'engagement civique des citoyens d'Anthon (38280). En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 77,52% dans la ville, contre une participation de 79,96% au premier tour, c'est-à-dire 714 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.