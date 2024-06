Résultat des européennes à Saint-Maurice-de-Gourdans : l'élection 2024 en direct

11:45 - Démographie et politique à Saint-Maurice-de-Gourdans, un lien étroit

À Saint-Maurice-de-Gourdans, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Dans la commune, 20,27% des résidents sont des enfants, et 20,3% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (84,73%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 049 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,40%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,47%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Maurice-de-Gourdans mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,22% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.