Résultat des européennes à Antran : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Les habitants d'Antran plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Antran lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,4%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 28,41%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 45,41% contre 54,59%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 25,96% au premier tour, contre 43,12% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune d'Antran, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Antran Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Antran, à 25,56%, soit 115 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 24,67% et Yannick Jadot à 10,44%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Antran : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Antran comme dans toute la France. Dotée de 560 logements pour 1 158 habitants, la densité de la ville est de 50 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 66 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 654 foyers fiscaux. Dans le village, 28 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 30,51 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 38,1% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 32,62% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 358,87 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Antran contribue à élaborer l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Antran Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes atteignait 50,1%. Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 491 électeurs d'Antran (Vienne) avaient pris part au scrutin (soit 54,19%). Le taux de participation était de 47,9% il y a 10 ans.

09:30 - Abstention à Antran : que retenir des précédentes élections ? L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des européennes à Antran. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les tarifs du quotidien sont par exemple capables de pousser les habitants d'Antran à s'intéresser plus fortement de l'élection. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,62% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 19,84% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,45% au premier tour. Au deuxième tour, 50,22% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Antran ?