En direct

19:26 - À Ingrandes, que vont décider les électeurs de la Nupes ? Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait glané 5,07% à Ingrandes, contre 17,32% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa performance lors des législatives. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Ingrandes, le binôme Nupes avait en effet accumulé 20,09% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Ingrandes à l'issue des européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Ingrandes semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Résultat favorable au RN à Ingrandes ? Revenir sur le plus récent verdict des urnes livre des enseignements instructifs au moment d'une autre élection. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros score pour le RN à Ingrandes. Ce dernier s'était placé en tête dans la cité avec 36,43% au 1er tour et surtout 55,94% au 2e sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,89% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,38%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 56,27%, devant Emmanuel Macron à 43,73%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Regarder en arrière apparait toujours comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste RN portée par Jordan Bardella qui était arrivée en tête des élections européennes il y a cinq ans à Ingrandes, avec 37,32% des bulletins valides, soit 265 voix, devant celle de Nathalie Loiseau avec 17,32% suivie par Manon Aubry avec 8,73%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ingrandes Quelle influence les électeurs d'Ingrandes exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Le taux de chômage à 8,38% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 50 habitants/km² et 42,63% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de familles ne possédant aucune voiture (15,74%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 689 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,23%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,73%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ingrandes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 33,06% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Ingrandes ? Ce scrutin européen verra-t-il une progression de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50%. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 758 inscrits sur les listes électorales à Ingrandes, 55,17% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 45% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Ingrandes : l'abstention en question À Ingrandes, le taux de participation sera immanquablement un critère fort du scrutin européen 2024. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les tarifs des matières premières sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs d'Ingrandes . Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 80,79% des électeurs de la commune, à comparer avec une participation de 79,27% au deuxième tour, soit 1 090 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,33% au premier tour et seulement 47,85% au deuxième tour.