Résultat des européennes à Anzin-Saint-Aubin : l'élection 2024 en direct

11:45 - Anzin-Saint-Aubin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Les données démographiques et socio-économiques d'Anzin-Saint-Aubin mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,54% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 43,72% de population active et une densité de population de 533 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 32,66%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,16%) et le nombre de résidences HLM (7,23% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (47,57%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Anzin-Saint-Aubin, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.