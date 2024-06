En direct

19:09 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Apt pour ces européennes ? L'autre incertitude qui accompagne ces européennes est celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Apt, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,68% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 4,7% à Apt, contre 21,18% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Quel verdict pour le Rassemblement national à Apt ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. A noter : Apt compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,81% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 25,54% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Apt C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Apt lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,27%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25,54%. Et elle échouait aussi au second tour avec 46,54% contre 53,46%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 18,23% au premier tour, contre 28,68% pour le binôme Nupes. Sur la commune d'Apt, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - À Apt, Jordan Bardella en première position en 2019 Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? A l'époque, à Apt, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, glanant 26,81% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 21,18% et Yannick Jadot à 12,46%.

11:45 - Apt et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique d'Apt définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des européennes. Avec une densité de population de 265 habitants/km² et 38,92% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 21,13% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (62,71%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 3 249 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,39% et d'une population étrangère de 10,17% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Apt mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,42% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Apt ? Au cours des précédents scrutins européens, les 10 774 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes 2019, 46,11% des électeurs d'Apt s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 41,61% il y a 10 ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur le plan national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Apt, 70,13% des votants avaient voté.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas d'Apt À Apt, l'abstention constituera l'une des clés des européennes 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 70,85% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 68,08% au deuxième tour, ce qui représentait 4 994 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient en effet nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens d'Apt (84400).