Résultat des européennes à Gargas : l'élection 2024 en direct

Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un très bon score pour le Rassemblement national à Gargas. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la localité avec 29,52% au 1er tour avant un formidable 60,09% au deuxième (Gargas ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,5% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,71% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,01%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 58,48%, devant Emmanuel Macron à 41,52%.

Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? A l'époque, à Gargas, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, récoltant 39,47% des votes contre Nathalie Loiseau à 15,66% et Yannick Jadot à 9,77%. C'étaient alors 489 habitants qui avaient été séduits par le RN dans la ville.

11:45 - Gargas : démographie, élections et stratégies politiques

Dans les rues de Gargas, les élections sont en cours. Dotée de 1 659 logements pour 3 039 habitants, la densité de la commune est de 199 hab/km². Ses 233 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 995 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 25 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 39,21 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,51% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 11,25%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 26 609 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Gargas, les problématiques locales se joignent aux défis européens.