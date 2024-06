Résultat des européennes à Arcangues : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Arcangues lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,71%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 15,83%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 33,41% contre 66,59%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 10,4% au premier tour, contre 34,67% pour le binôme LREM. Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

11:45 - Les défis socio-économiques d'Arcangues et leurs implications électorales

Dans la ville d'Arcangues, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 26% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,83% de 75 ans et plus. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (24,49%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 477 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,81%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (7,41%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,16%, comme à Arcangues, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.