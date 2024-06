Résultat des européennes à Bassussarry : l'élection 2024 en direct

Dans les bureaux de vote de Bassussarry, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un maigre 13,96%, la représentante du RN était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 36,53% et 14,9% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 27,69% contre 72,31%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,53%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 35,53% des voix. Bassussarry optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 65,00%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Bassussarry

La démographie et le contexte socio-économique de Bassussarry contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 18,77% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,65% de plus de 75 ans. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,46%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,00%) et le nombre de résidences HLM (8,07% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,54%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bassussarry, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.