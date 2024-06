Résultat des européennes à Arcis-sur-Aube : l'élection 2024 en direct

En direct

15:32 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections de 2019 à Arcis-sur-Aube Regarder en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste RN dirigée par Bardella qui s'était arrogée les élections européennes à l'époque à Arcis-sur-Aube, avec 36,91% des bulletins dans l'urne devant la liste de Nathalie Loiseau avec 17,46% suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 9,61%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Arcis-sur-Aube : ce qu'il faut retenir Dans la commune d'Arcis-sur-Aube, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 297 hab/km² et 39,3% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,8% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2023,65 euros/mois peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (22,37%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,75%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Arcis-sur-Aube mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,45% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Européennes précédentes à Arcis-sur-Aube : l'impact de l'abstention Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 955 électeurs d'Arcis-sur-Aube avaient pris part au scrutin (soit 51,62%), à comparer avec un taux de participation de 41,96% pour le scrutin de 2014. Est-ce que les citoyens français seront plus nombreux à participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Arcis-sur-Aube : l'abstention en question À Arcis-sur-Aube, le taux de participation sera indiscutablement un facteur fort de ce scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour. Au second tour, 46,73% des électeurs se sont déplacés. Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 70,41% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 72,03% au second tour, soit 1 339 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.