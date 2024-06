Résultat des européennes à Ardin : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Emmanuel Macron en tête il y a deux ans à Ardin C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Ardin lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,97%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,4%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 39,5% contre 60,5%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Ardin un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 17,99% au premier tour, contre 27,62% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui va remporter le plus de voix, avec 51,42% sur la seule circonscription couvrant Ardin.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore une fois comme logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 98 votants d'Ardin avaient été séduits par la liste du RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, attirait ainsi 21,92% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 21,25% et Yannick Jadot à 13,2%.

11:45 - Les données démographiques d'Ardin révèlent les tendances électorales Devant le bureau de vote d'Ardin, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 240 habitants répartis dans 640 logements, ce village présente une densité de 42 hab/km². L'existence de 64 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 18,8 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,95 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 31,79% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 51,91% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 152,29 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Ardin, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Elections européennes à Ardin : retour sur la participation électorale Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Ardin, 71,97% des votants n'avaient pas participé. Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 50,63% des inscrits sur les listes électorales d'Ardin avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 58,12% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Ardin À Ardin, l'une des clés des élections européennes 2024 sera à n'en pas douter la participation. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 47,76% au premier tour et seulement 45,47% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,62% des votants de la commune, contre un taux de participation de 76,02% au deuxième tour, ce qui représentait 761 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.