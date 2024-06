En direct

19:35 - Sur qui vont se porter les orphelins de la Nupes à Arette ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 8,55% à Arette, contre 20,28% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Arette, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,97% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (6,96% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (16,5% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,78% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - La liste Bardella favorite à Arette pour les européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très observé au niveau local pour cette élection. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Arette semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les enseignements de 2022 Avec 15,05%, c'est un trop petit résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Arette au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La cheffe de file du RN était dépassée par Jean Lassalle et Emmanuel Macron à respectivement 27,09% et 23,26% des suffrages. Le deuxième round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron l'emportant avec 60,4% contre 39,6% pour Le Pen. Avec 8,53%, le RN sera distancé ensuite par les 29,96% du binôme Divers au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Arette optera d'ailleurs pour un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, finalement vainqueur localement avec 53,52%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Arette Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? À Arette, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 20,28% des voix. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 16,5% et Jordan Bardella avec 15,9%.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Arette aux européennes Quelle influence les habitants d'Arette exercent-ils sur les résultats des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,74%. Le taux d'agriculteurs, qui représente 15,72%, montre le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,4%) et le nombre de résidences HLM (1,17% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 61,36%, comme à Arette, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Arette : analyse du pourcentage d'abstention aux précédentes européennes Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des européennes 2019, sur les 541 inscrits sur les listes électorales à Arette, 44,57% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 50,77% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Arette : l'abstention au cœur des préoccupations À Arette, l'un des facteurs principaux des élections européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Les populations des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 19,2% des électeurs de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 21,15% au second tour. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,98% au premier tour et seulement 45,59% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Arette ?