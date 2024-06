Résultat des européennes à Arinthod : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, s'était élevée à 18,51% à Arinthod, contre 4,42% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés à Arinthod, le binôme Nupes avait en effet glané 26,29% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Arinthod Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Arinthod semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 L'élection à la présidence de la République avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La leader de l'ancien FN écrasait le match avec 27,6% au premier tour contre 25,17% pour Emmanuel Macron et 16,67% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,95% contre 55,05%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 23,45% des voix sur place, contre 35,57% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 57,68%.

12:45 - À Arinthod, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? 30,39% des votes s'étaient portés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 18,51% et Yannick Jadot à 12,98%. Le mouvement nationaliste s'était imposé avec 110 habitants d'Arinthod passés par les urnes.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Arinthod Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Arinthod comme partout. Avec une population de 1 131 habitants répartis dans 684 logements, ce village présente une densité de 55 hab/km². Avec 90 entreprises, Arinthod offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (36,26 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 30,86% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 55,7% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2610,90 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour conclure, à Arinthod, les enjeux locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Arinthod Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Arinthod, 68,99% des électeurs n'avaient pas participé. Au cours des dernières années, les 1 157 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 52,04% des personnes habilitées à participer à une élection à Arinthod avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 56,32% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes à Arinthod sont lancées Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Arinthod ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 70,47% au niveau de la localité, à comparer avec un taux de participation de 70,42% au premier tour, c'est-à-dire 588 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,56% au premier tour. Au second tour, 44,39% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des foyers français est notamment capable de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens d'Arinthod.