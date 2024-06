Résultat des européennes à Arlay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Arlay, qui va récupérer les voix de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 24,22% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,77% à Arlay, contre 28,63% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 28,63% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,75% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,91% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont décider les électeurs d'Arlay ? Le nombre de bulletins en faveur de la liste de Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour cette européenne 2024 localement, comme dans le reste du pays. L'avancée du RN, se qui monte déjà à 8 points entre son score des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les sondages donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 10 points de plus en 2024 qu'en 2019 ou en 2022. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 30% à Arlay ce 9 juin au soir.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Arlay ? La présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle s'imposait avec 30,5% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,75% et 14,13% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,65% contre 52,35%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 25,2% des voix sur place, contre 36,91% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (59,40%).

12:45 - À Arlay, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? La liste de Jordan Bardella ne terminait que deuxième aux élections européennes à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau s'arrogeant la première position avec 28,63%, contre 22,66% pour le RN.

11:45 - Comment la composition démographique d'Arlay façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire d'Arlay, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 187 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 82 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (20,81 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 57,14% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 47,22% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 506,99 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. En somme, à Arlay, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Arlay : analyse du pourcentage d'abstention aux précédentes européennes Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 53,45% des votants d'Arlay. La participation était de 47,4% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur le plan national, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Arlay, 64,99% des votants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de voter à Arlay pour les européennes À Arlay, l'une des clés de ce scrutin européen sera sans nul doute l'abstention. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 014 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,93% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,18% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,77% au premier tour. Au second tour, 48,79% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Arlay ? Les populations des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?